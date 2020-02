Nieuwe trailer Ary and the Secret of Seasons

Deze unieke indie game komt deze zomer naar de Switch.

Een nieuwe trailer is online verschenen van Ary and the Secret of Seasons, waarin uitgebreid de tijd wordt genomen om de gameplay te laten zien. De trailer duurt 5 minuten, en geeft voorbeelden van hoe protagonist Aryelle haar omgeving kan veranderen door middel van de seizoenen. Naast deze trailer hebben uitgever Modus Games en ontwikkelaar eXiin aangekondigd dat de game deze zomer naar de Switch komt. Een specifiekere datum wordt later gegeven.

In Ary and the secret of Seasons speel je een jong meisje genaamd Aryelle, terwijl ze de wereld Valdi verkent. Door omstandigheden is zij de laatste Guardian of Winter geworden, en met een speciaal medallion kan zij de seizoenen beïnvloeden.