Two Point Hospital krijgt launch trailer

Vanaf vandaag kunnen we de patiënten helpen op de Nintendo Switch!

Vorig jaar hebben ontwikkelaar Two Point Studios en uitgever SEGA laten weten dat Two Point Hospital naar de Nintendo Switch ging komen. Na lang wachten kunnen we vanaf vandaag, zowel fysiek als digitaal, eindelijk aan de slag met dit niet al te serieuze simulatiespel. Om dit te vieren hebben ze een launch trailer uitgebracht waarin duidelijk de humor naar voren komt.

In Two Point Hospital is het de bedoeling om verschillende ziekenhuizen te bouwen, onderhouden en patiënten te helpen met hun wat vreemde ziektes. Het spel werd erg positief ontvangen voor pc en werd gekenmerkt door de diepgang in de gameplay en de niet al te serieuze situaties. Two Point Hospital heeft inmiddels al enkele uitbreidingen gekregen, welke ook inbegrepen zijn in de versie voor de Nintendo Switch.

Ben jij van plan deze titel te kopen? Laat het ons dan weten in de reacties.