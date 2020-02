Super Rare Games brengt zeven nieuwe fysieke indie games uit

Nóg meer items om aan jouw Nintendo collectie toe te voegen!

Super Rare Games is een bedrijf die indie developers helpt om hun games fysiek uit te kunnen brengen, naast de digitale mogelijkheid. Dit is vaak financieel niet haalbaar voor de makers. Gelukkig is er door Super Rare Games dus ook de mogelijkheid om jouw spelletjes collectie verder uit te kunnen breiden, want wat is er nu toffer dan een plank vol met Nintendo Switch titels?

Voorheen heeft Super Rare Games de handen al in elkaar geslagen om onder andere World Of Goo en Toki Tori een fysieke release te geven, evenals leuke collectebles zoals kaarten. YouTuber Wood Hawker, die ook bekend staat als BeatEmUps, heeft een filmpje gemaakt waar de zeven nieuwe titels aan bod komen.

Naast de mooie indie games die al op de markt zijn gebracht door Super Rare Games zijn er zeven nieuwe titels bekend gemaakt, namelijk: Dandara: Trials of Fear edition, Steamworld Heist: Ultimate edition, Darkwood, Freedom Finger, Mechstermination Force, The Sexy Brutale en Assault Andriod Cactus+. Wanneer ze verkrijgbaar zijn is nog niet bekend.

Ben jij net zo enthousiast als BeatEmUps? Wij wel!