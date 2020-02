Save Koch in maart verkrijgbaar in eShop

Ga jij het complot oplossen voordat het te laat is?

Na een aantal kleurrijke en gezellige spelletjes moeten de makers OverGamez gedacht hebben dat het tijd is voor wat zwaarder geschut. Save Koch is een avontuurlijk strategiespel waarbij je Mafia Godfather Jeffrey Koch moet redden: hij zit vast in zijn eigen panic room.

Je hebt slechts zes dagen de tijd om uit te zoeken wie achter het complot staat om Koch van het leven te beroven. Los puzzels op, huur detectives in en denk goed na over jouw volgende stap. Alles wat je doet heeft consequenties, durf jij het aan? Vanaf 6 maart is Save Koch verkrijgbaar in de eShop. Bekijk de trailer hieronder.