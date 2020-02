DOOM Eternal krijgt commercial

Bethesda heeft een TV commercial online gezet en deze kun je hieronder bewonderen.

Binnenkort kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met de nieuwste game in de DOOM-serie: DOOM Eternal. De Switch-versie heeft, in tegenstelling tot versies voor andere platformen, echter nog geen exacte releasedatum. In een nieuwe TV commercial kun je de game hieronder in actie zien.

Doom Eternal is het vervolg op de Doom die enkele jaren geleden uitkwam, en speelt zich 2 jaar na de gebeurtenissen van die game af. De Doom Slayer keert terug naar aarde om daar de mensheid te redden van aanvallende demonen, en heeft daarvoor weer een enorm arsenaal aan gruwelijke wapens voorhanden.