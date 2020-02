Trailer Blood Breed Nintendo Switch

Een 18+ horrorgame in retro-stijl

Er zijn inmiddels een heleboel horror-games verkrijgbaar voor de Nintendo Switch, of we er ooit genoeg van kunnen krijgen? Vermoedelijk niet. Ook nu is er weer een angstaanjagende pixel-achtige horrorgame verkrijgbaar van de makers Cool Small Games. Een spel enkel voor volwassenen, aangezien het naast doodeng behoorlijk moeilijk is en ook nog een flinke partij naakte lijven met zich meebrengt.

Jouw auto gaat kapot op het moment dat je het écht niet kan gebruiken: in de buurt van een wrede moordenaar die er op uit is jouw van je leven te beroven.



Klaar om te vechten voor je leven? Het ruige Blood Breed is sinds 21 februari te verkrijgen in de eShop.