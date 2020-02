[Review] Vitamin Connection

Red de familie Sabel van de ziekmakende bacteriën!

Zoon Sabel wordt op een dag wakker als hij merkt dat hij zich helemaal niet lekker voelt. Hij wordt ziek, maar dat wil hij helemaal niet aangezien hij op schoolreisje wil gaan. Moeders heeft wel een oplossing, een vitamine pil. In die vitaminepil zit een schip, bestuurt door Vita-Boy en Mina-Girl. Hiermee begint Vitamin Connection, de nieuwste game van ontwikkelaar WayForward. Is dit nieuwste avontuur, waarin jij bacteriën moet verslaan, de moeite waard?

Help hem beter te worden!

Een reis door het lichaam

Vita-Boy en Mina-Girl zijn vastbesloten om de kleine jongen beter te maken, en gaan dan ook gauw aan de slag. Ze banen zich een weg door het lichaam om de slechteriken, die de belangrijke organen hebben geïnfecteerd, een lesje te leren. In het lichaam zitten drie belangrijke organen, die zijn overgenomen door de bacteriën. Jij moet samen met Vita-boy en Mina-girl de bacteriën verslaan en de organen terugwinnen, zodat zoon Sabel gezond en wel op schoolreisje kan.

Om bij de organen te komen, moeten de twee avonturiers zich met hun schip een weg door dunne gangetjes en obstakels banen. Ook moeten ze de bacteriën verslaan die liever niet zien dat hun missie volbracht wordt. Eenmaal bij een van de organen aangekomen, is die natuurlijk goed verdedigd, en er is maar een manier om het orgaan gezond te maken en de bacteriën weg te drijven: een minigame! Zodra je de bacteriën met de minigame hebt ingemaakt, kun je verder naar het volgende orgaan om daar de slechteriken weg te jagen. Uiteindelijk zijn alle drie de organen weer gezond en voelt het kindje zich weer helemaal gezond. Alles lijkt weer goed te zijn, maar dan wordt moeder Sabel ziek….

De sterren van de show!

Passende stemmen

Het spel wordt leuk geïntroduceerd met het voorstellen van de familie Sabel. Een doodgewone familie die ook jouw familie zou kunnen zijn. Door je met het schip een weg door het lichaam te banen, kun je de familie weer gezond maken. Op het schip heb je een ‘vitaminestraal’. Hiermee kun je de vijanden overhoop schieten. Een aantal kleine vijanden worden aan de speler voorgesteld zodra je met je schip het lichaam van zoon Sabel betreedt. Wat gelijk opviel, waren de stemmen. Elke vijand heeft een eigen bijzondere stem en ook hun eigen karaktereigenschappen. Vibrio zorgt bijvoorbeeld voor ‘een ramp in je broek’. Toen ik dit zag moest ik heel hard lachen, omdat dit het eerste ding is wat de gele bacterie naar de speler schreeuwt.

Introductie van de bacterie ‘Vibrio’

Halverwege je weg door het eerste lichaam heen, kom je een gestrest wezentje tegen. Hij woont in de jongen en hoort hem normaal te beschermen, maar hij is een beetje in paniek omdat de bacteriën ineens het lichaam aanvielen en hem overmeesterde. Ook dit karakter heeft een bijzondere stem die volledig bij hem past. Voor een simpel spelletje als dit is het echt heel leuk dat er veel aandacht is besteedt aan de sfeer van het spel en aan de stemmen van de karakters.

De muziek in het spel vind ik heel leuk. Het muziekje dat speelt als je door het lichaam vliegt is schattig. Ook krijg je veel zin in een avontuur als je met zo’n achtergrondmuziekje door obstakels ramt. Veel variatie zat er de eerste uren niet in, maar dat is ook niet echt nodig bij een spel dat vooral bedoelt is om samen te spelen zodra je het verhaal hebt afgemaakt.

Graphics

Het uiterlijk van het spel is heel mooi gedaan. Alles heeft heldere kleuren, de animaties zijn mooi gedaan en de vijanden hebben ook leuke designs. Je hebt niet echt het gevoel alsof je in een lichaam aan het rondvliegen bent, maar meer door een doolhof vol obstakels.

versla de bacteriën!

Makkelijker docked

De besturing van de game werkt in docked mode duidelijk het beste. Door het schip te kantelen en door je vitaminestraal te gebruiken, vlieg je van orgaan naar orgaan. Nu moet ik zeggen dat ik persoonlijk niet heel goed kan omgaan met teveel dingen die tegelijk gebeuren. Het spel is makkelijker te spelen als je met zijn tweeën en docked speelt. Soms moet je door stukjes heen met veel vijanden en moet je heel veel knoppen indrukken om de vijanden te verslaan en ook nog de obstakels uit de weg te ruimen. Voor een ervaren avonturier is dit heel leuk, maar voor mij was het een beetje moeilijk. Er waren op een aantal plekken draadjes gespannen, en die moest je met de goede kant (roze of blauw) door te kantelen breken. Soms werkte dit niet en brak het touw niet, hoe hard ik ook met de goede kant tegen het touw aan zat te duwen.

duw met de goede kant tegen het touw aan!

Na een tijdje krijg je een nieuw onderdeel aan je schip, de grijper. De grijper wordt geactiveerd met de pijltjes-knoppen en wordt bestuurd door bewegingsbesturing. In handheld mode kan dit echter best lastig zijn. Wat dit mechanisme irritant maakt, is het feit dat je de rechter joy-con knop moet indrukken om iets vast te kunnen grijpen en om het vervolgens ergens heen te sturen (uiteraard via motion controls). Doordat de joy-con stick de hele tijd heen en weer wiebelt, is het soms best moeilijk om hem goed in te kunnen drukken. Dat gecombineerd met nog een andere knop ingedrukt houden én de motion controls, maakte dit grijpmechanisme in handheld mode soms een grote irritatie.

Grijpen maar!

Conclusie

Vitamin Connection is een super gedetailleerd en compleet spelletje dat je zowel alleen als met een vriend of vriendin kan doen. Het spel ziet er fantastisch uit en de muziek is leuk en origineel. Het besturen van het vitamineschip kan soms wat lastig zijn, maar de minigames die worden gespeeld zijn een leuke toevoeging. Het spel is ideaal om docked te spelen, want in handheld zijn de besturingen en mechanismen soms lastig. Met het verhaal speel je de minigames vrij zodat je die later samen met je vrienden kan spelen. Het spel is soms wat moeilijk in de besturing, maar voor de rest is het een prachtig spel in alle opzichten.

Eindcijfer: 7,6