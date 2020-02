[Review] Aviary Attorney: Definitive Edition

Een advocatenspel met dieren!

Aviary Attorney verscheen in 2015 voor de PC en maakt nu ook de overstap naar de Nintendo Switch. Het spel neemt je terug naar het jaar 1848 in de hoofdstad van Frankrijk: Parijs. In 1848 begint namelijk een van de Franse revoluties. In het spel speel je als Jayjay Falcon, een vogel met als beroep: advocaat. Zoek je bewijs om te kijken of dit een game is voor jou? Je leest het in deze review.

Het is het beste om zo blind mogelijk in het verhaal te gaan. Dat wil zeggen dat je met zo min mogelijk informatie over het verhaal het spel moet spelen. Daarom heb ik ervoor gekozen om een uitleg te geven over het spel en ga ik niet diep het verhaal bespreken. Ik kan wel zeggen dat zelfs de eerste moordzaak al een goede plottwist met zich meebrengt waardoor je aandacht goed bij het spel blijft.

Jayjay Falcon en Sparrowson staan voor je klaar!

In het spel kruip je in de huid van Jayjay Falcon, een vogel met een advocatenbureau. Samen met zijn hulpje Sparrowson zal je verschillende moordzaken oplossen. Aviary Attorney is duidelijk geïnspireerd door de Ace Attorney spellenreeks, waar ik erg fan van ben. Je zou kunnen denken dat het misschien klakkeloos hetzelfde is, maar er zitten wel grote verschillen in de games. De gameplay, daarentegen, verschilt niet zo heel veel van elkaar.

Het spel is namelijk opgedeeld in twee verschillende soorten secties. Je hebt allereerst een stuk waarbij je de zaak zal onderzoeken. In dit deel ben je bezig met bewijsmateriaal te verzamelen en zul je getuigen kunnen spreken. Deze soort gameplay bestaat uit het point-and-click mechanisme waarbij je spullen moet onderzoeken in gebieden. Helaas kan je in Aviary Attorney slechts éénmaal het gewenste object onderzoeken. Als je dialoog mist heb je simpelweg pech, want van een logrol is ook geen sprake. Daarentegen is het niet zo’n groot probleem; Aviary Attorney maakt gebruiken van een dagensysteem waardoor je simpel de dag opnieuw kan beginnen zonder veel progressie te verliezen. Bij de meeste plekken zul je een klokje achter de naam zien. Dit houdt in dat die plek één dag duurt om te onderzoeken.

Objection, Your Honour

Na het verzamelen van bewijs is het tijd om de rechtbank in te gaan. In de rechtzaal zul je getuigen moeten overhoren. Je luistert naar hun getuigenis en daarna kun je ze ondervragen en bewijsstukken presenteren. Het is mogelijk dat je enkele bewijsstukken mist, waardoor je een dag terug moet gaan. Dit kost gelukkig niet zo veel tijd en daarom vind ik het niet zo erg. Je moet dus ook goed nadenken wat je gaat doen en dat is best uitdagend.

Er zijn in totaal drie verschillende eindes welke stuk voor stuk het waard zijn om te spelen. Er is een goed einde, een slechte en een einde dat er tussenin zit. In het spel word het duidelijk hoe je de andere eindes kan krijgen, maar vanwege spoilers bespreek ik de manier niet.

Ladder vs stepladders; de oude discussie is zelfs onder dieren populair!

Definitive Edition

De Switch-editie van Aviary Attorney wordt ook wel de Definitive Edition genoemd. In deze port zijn er een paar kleine upgrades. De kunstwerken zijn opnieuw ingescand en de animaties zijn nog vloeiender geworden. Echter, je zult niet veel verschil merken in handheld modus vanwege het kleinere scherm. Je kan medailles verdienen (een soort trofeeën) en er is een galerij waar je de kunsten kan bekijken evenals een jukebox voor muziek. Het spel bevat nu ook een lettertype welke prettig is voor mensen met dyslexie.

Audiovisueel

Het spel speelt zich dus af in 1848 en dat is ook goed te merken aan de artstyle. De stijl is erg uniek, er wordt namelijk gebruik gemaakt van de karikaturen van J.J. Grandville. Er wordt voor de muziek onder andere gebruik gemaakt van de Franse Camille Saint-Saëns. De muziek is volledig in stijl van de game en zorgt voor een mooi, sfeervol totaalplaatje.

Conclusie

Aviary Attorney: Definitive Edition is een mooie toevoeging voor de Nintendo Switch. Het verhaal is erg interessant en de personages zijn ook leuk. Het spel is wel aan de kortere kant, maar met de drie verschillende eindes wordt het spel toch net wat langer. De gameplay is erg simpel en dat is ook niet zo erg. Voor fans van Ace Attorney is dit spel een must, maar voor mensen die die spellen nog niet hebben gespeeld is het zeker een aanrader.

Cijfer 8,5