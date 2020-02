Release datum Help Will Come Tomorrow bekend

Kun jij overleven in de Siberische wildernis?

Uitgever Klabater en ontwikkelaar Arclight Creations hebben vandaag de release datum van Help Will Come Tomorrow bekend gemaakt, een story driven resource managment game. Vanaf 21 april zal deze titel in de Switch e-shop te downloaden zijn. De gameplay trailer kun je hieronder bekijken.

Help Will Come Tomorrow speelt zich af in de Siberische wildernis, waar een groep passagiers een mysterieuze treincrash op de Trans-Siberische spoorlijn overleeft hebben. Het is aan jouw om mensen van verschillende klassen in leven te houden, waar ze naast de ijskoude winter ook te maken hebben met hun eigen zwaktes, sterktes en vooroordelen tegen anderen. Kun jij de groep in leven houden?