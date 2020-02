Ontwikkelaar van The Messenger komt met nieuwe game

Over iets minder dan een maand krijgen we meer te horen!

Met de release van The Messenger in 2018, bracht ontwikkelaar Sabotage platform-actie met een retro-tintje naar Nintendo’s hybride console. In deze platformer kun je tijdens jouw avontuur schakelen tussen een 8-bit en 16-bit stijl. Na de release kreeg de game ook nog DLC en binnenkort zal de ontwikkelaar van het spel een compleet nieuwe game gaan onthullen.

Op 19 maart zal ontwikkelaar Sabotage hun nieuwste game gaan aankondigen. Momenteel is er nog niets bekend, ook niet voor welk(e) platform(en) de game wordt ontwikkeld. The Messenger verscheen echter als eerste op de Nintendo Switch en daarmee is de komst van hun nieuwe game naar de Switch zeker geen vreemde gedachte.

Onderstaande teaser werd alvast vrijgegeven. Zodra er meer bekend is, lees je dat natuurlijk op Daily Nintendo.