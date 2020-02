Nieuwe Switch beelden Two Point Hospital

De game komt volgende week naar de Switch.

De release van Two Point Hospital werd eind vorig jaar uitgesteld voor consoles, maar het is eindelijk bijna zover. Vanaf 25 februari kunnen we met deze wacky hospital sim aan de slag. Benieuwd hoe dit eruit ziet? Youtube kanaal Handheld Players heeft een video online gezet waarin ze wat beelden laten zien. Deze video kun je hieronder bekijken.

Two Point Hospital is een simulatiegame vergelijkbaar met Theme Hospital, waarbij je verschillende ziekenhuizen moet bouwen, onderhouden en patiënten moet helpen. Het spel verscheen eerder op de pc en werd daarop lovend ontvangen. De titel heeft op de pc ook al enkele uitbreidingen gekregen, die meteen zullen zijn inbegrepen in de console-versies.