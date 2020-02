Nieuwe gameplay beelden Maneater

Benieuwd wat je allemaal kunt verslinden?

IGN heeft een aantal nieuwe gameplay video’s online gezet van Maneater, de single-player action RPG waarin je een vraatzuchtige haai speelt. De game werd afgelopen jaar aangekondigd op de Game Awards en komt ook naar de Switch. De beelden kun je hieronder bekijken.

In Maneater speel je een indrukwekkende Stier haai in de golf van Mexico. Jouw doel is om te overleven, door alles te verslinden wat je tegenkomt. Van tieners in de branding tot walvissen op open zee, de wereld is enorm en vol met schatten en lekkere hapjes. Je kunt je haai daarnaast evolueren door bijvoorbeeld zijn zwemsnelheid of andere dingen aan te passen.