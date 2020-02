De hartverwarmende en bekroonde survivalgame A Street Cat’s Tale komt naar Nintendo Switch.

A Street Cat’s Tale verscheen vorige zomer als mobiele game en werd niet veel later op Steam uitgebracht. Nu kondigen uitgever CFK en developer feemodev samen aan dat deze schattige survivalgame binnenkort ook naar Nintendo Switch komt.

In deze ontroerende indiegame probeer je als kitten in een grote stad te overleven. Zoek elke dag naar voedsel en een veilige schuilplaats op straat. Sluit vriendschap met andere katten of honden en ontdek voorzichtig welke mensen wel of net niet te vertrouwen zijn. Wist je dat elke keuze tijdens dit avontuur die je maakt, telt? Jouw verhaal kan namelijk op verschillende manieren aflopen.

Bekijk de trailer hier:

A Street Cat’s Tale verschijnt op 12 maart 2020 in de Nintendo eShop, maar je kan de game al reserveren vanaf 5 maart.