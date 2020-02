[Review] Coffee Talk

Tijd voor een lekker bakkie koffie.

Wie houdt er nou niet van een lekkere kop koffie? Dat is wat de makers van Coffee Talk gedacht moeten hebben. Het spel dat gecreeërd is door Toge Productions, draait om het zwarte goud. Tijdens dit avontuur speel je als de eigenaar van een koffiehuis en zul je verschillende soorten drankjes moeten maken terwijl je luistert naar de verhalen van klanten. Ben je benieuwd of dit spel een goede smaak achterlaat? Maak een lekkere cappuccino en lees op je gemak deze review.

Wij serveren uw drankjes

Coffee Talk is een visual novel. Dit genre bevat veel tekst en leeswerk. Ook is Coffee Talk hierop geen uitzondering; het grootste gedeelte van de game bestaat uit gesprekken lezen. Af en toe serveer je een drankje aan de klanten. Voor mensen die de cyberpunk bartending hit VA-11 HALL-A hebben gespeeld, zullen deze manier van besturing wel herkennen. Het koffie maken bestaat uit het combineren van drie producten. Een espresso maak je door drie keer koffie te gebruiken, maar je kan ook bijvoorbeeld de Green Tea Latte maken door groene thee te mengen met twee scheutjes melk.

Het spel is opgedeeld in een dagensysteem, waar je elke dag nieuwe verhalen hoort. Er zijn in totaal veertien verschillende dagen waarop jij de beste drankjes zult serveren. Eén van de vaste klanten is Freya, een auteur voor The Evening Whispers, de plaatselijke krant. Ze heeft als missie om een boek te schrijven en gebruikt hiervoor de verhalen van de klanten. Je kan ook per dag via je telefoon haar artikels lezen; je hebt immers een (proef)abonnement voor de krant. Elke dag wordt er een nieuw artikel gepubliceerd en deze kun je op je gemak lezen. Als je het een dag vergeet is, hoef je nog geen zorgen te maken. Alle nieuwsartikelen kun je namelijk teruglezen. Zoals ik al zei kun je de berichten lezen op je smartphone, maar met de telefoon kun je nog een aantal dingen. Je kunt je opgeslagen koffie-recepten terugvinden in een app en ook kun je kiezen uit een aantal achtergrondliedjes. Als laatste kun je ook je nog je vriendenstatus bekijken. Klanten die vaker komen zullen meer informatie delen.

Maak de mooiste kunstwerken

Ik wil zo min mogelijk van het verhaal verklappen; het is immers leuker om de gesprekken zelf te lezen. Er is niet echt sprake van een groot overkoepelend verhaal, maar klanten zul je vaker tegenkomen wiens verhalen verder gaan. De gesprekken zijn erg leuk om te lezen

Audiovisueel

Het spel maakt gebruik van pixelart. Het is erg gedetailleerd en oogt erg mooi op de Switch. De achtergrondmuziek kun je zelf selecteren. Er is een selectie aan lo-fi beats om uit te kiezen. Coffee Talk maakt goed gebruik van geluidseffecten. Wanneer iemand de koffiezaak inloopt zal je voetstappen horen en daarna een kruk die wordt verschoven. Ook bij het koffiemaken zelf hoor je geluidjes zoals het snijden van gember, het bedienen van de machine of het inschenken van drinken. Deze geluidseffecten voelen erg natuurlijk aan en dragen bij aan een goede ervaring.

Serveer de lekkerste drankjes

Conclusie

Coffee Talk is een heerlijk spel om op je gemak door te lezen. Het spel is wel aan de korte kant, je kunt het in een avond uitspelen. Er zijn immers maar veertien dagen, maar het verhaal is wel erg leuk mee te maken. Dat komt omdat de personages stuk voor stuk erg leuk zijn. De geluidseffecten passen goed bij het spel en voelt erg prettig aan. Je krijgt daadwerkelijk het gevoel dat je in een cafeetje bent. De achtergrondmuziek is erg prettig, de lo-fi beats passen goed bij de sfeer. Coffee Talk is een geslaagde Visual Novel die zeker de moeite waard is.

Cijfer: 8,0