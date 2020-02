Nieuwe details over je eilandleven in Animal Crossing: New Horizons

Ben je benieuwd naar je nieuwe leven op een onbewoond eiland? Tom Nook heeft alle informatie voor je!

Tijdens de Animal Crossing: New Horizons Direct van afgelopen middag heeft Nintendo veel nieuwe informatie gegeven over de game. De presentatie begon met een overzicht van verschillende zaken die reeds bekend waren, zoals het zelf in elkaar zetten van meubels en voorwerpen en je NookPhone met verschillende handige applicaties.

Dit is echter het topje van de ijsberg, aangezien het maken van meubels nog veel verder gaat. Zo kun je nieuwe blauwdrukken vrijspelen om nog meer spullen te maken en kan je uiteindelijk deelnemen aan workshops, waarbij je bestaande meubels nog verder kan aanpassen door de kleur te veranderen of zelfgemaakte designs erop te plaatsen. Op je NookPhone staan een boel applicaties. Je begint met de standaardfunctie, zoals het nemen van foto’s van je eiland en zijn bewoners. Later speel je nog meer onderdelen vrij, zoals het bekijken van het Nook Mileage-programma of hulptroepen inschakelen als je vast zit op je eiland.

In het begin van de game zijn slechts een paar faciliteiten beschikbaar op je eiland, waaronder het hoofdkwartier van Nook Inc. en de haven aan het strand. In het hoofdkwartier kun je naast het maken van meubels ook voorwerpen kopen van Timmy en Tommy Nook of Nook Miles inleveren voor beloningen. Daarnaast kun je deze Nook Miles gebruiken om naar andere eilanden te reizen in zogenaamde Island Tours. Hierbij bezoek je mysterieuze eilanden die geselecteerd worden door de piloot, zodat je nooit weet waar je terecht komt. Alle voorwerpen die je op deze eilanden vindt, mag je meenemen naar je eigen eiland om te gebruiken.

Compleet nieuw voor de Animal Crossing-serie is Land Development. Naast het maken van bruggen, hellingen en dergelijke, zal het uiteindelijk mogelijk zijn je eiland naar hartenlust helemaal aan te passen. Denk hierbij aan het verhogen of afbreken van kliffen, aanleggen van rivieren en het maken van wegen. Hierdoor heb je veel meer vrijheid dan ooit tevoren. Je begint je avontuur echter nog steeds om een willekeurig eiland, al heb je hier wel enige keus in door uit een aantal geselecteerde ontwerpen te kiezen.

De Direct heeft daarnaast de tot nu toe ontbrekende faciliteiten onthuld die in bijna Animal Crossing-terugkomen. Weg is de hoofdstraat uit New Leaf of de stad uit Let’s Go to the City; alle belangrijke locaties zoals het museum, winkels en meer zijn te vinden in je hoofdeiland. Deze plekken zullen langzaam maar zeker vrijgespeeld worden. Ook is bevestigd dat je na verloop van tijd je simpele tent kan upgraden tot een huis. Net als in voorgaande games moet je een lening terugbetalen bij Tom Nook, waar je zolang over kan doen als je wilt. Vervolgens kan je jouw huis blijven uitbreiden door nieuwe leningen af te sluiten.

Wil je al deze nieuwe functies in actie zien? Bekijk dan hieronder de Animal Crossing: New Horizons Direct terug. De game verschijnt op 20 maart 2020 voor Nintendo Switch.