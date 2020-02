Kijk je mee? Animal Crossing Direct om 15:00 uur

Vanmiddag horen we meer over Animal Crossing: New Horizons in een gloednieuwe Nintendo Direct. Kijk deze hier live mee!

Fans van Animal Crossing kunnen zich klaarmaken voor een gloednieuwe Nintendo Direct. Om 15:00 zal Nintendo meer informatie onthullen over Animal Crossing: New Horizons. In de presentatie gaat meer onthuld worden over het Eilandleven-pakket van Nook Inc. De 25 minuten durende Direct zal om 15:00 van start gaan en kun je hieronder live kijken. Heb je de Direct gemist? Het nieuws kun je daarna natuurlijk ook op Daily Nintendo teruglezen.