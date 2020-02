Katana Kami: A Way of the Samurai toont launch trailer en gameplay

Let op voor de monsters in de dennenboom!

Spike Chunsoft en Acquire hebben een nieuwe trailer uitgebracht voor het spel Katana Kami: A Way of the Samurai. Dit is om de release van het spel te vieren. Het spel is een spin-off voor de “Way of the Samurai” en volgt een smid die bij een speciale dennenboom woont. Deze dennenboom is namelijk een doorgang naar een andere wereld die vol zit met monsters.

Op een dag wordt de dochter van een man met een berg schulden ontvoerd. Aan het hoofdpersonage de taak om de dochter van deze man te redden en de mysterie achter de andere wereld op te lossen.

Bekijk zowel de launch trailer als gameplay hieronder: