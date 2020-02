Inbento komt volgende maand naar Nintendo Switch

Op 12 maart komt de schattige puzzle-game Inbento naar de Nintendo Switch, vandaag lanceerden de makers 7LEVELS de trailer. Het is een relaxt spelletje met een verhaal zonder woorden over het ouderschap, maar dan met katten. Ontspan en laat je hersenen kraken.

