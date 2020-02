Animal Crossing: New Horizons officiële Amerikaanse website open, nieuwe beelden

Nóg meer nieuwe beelden! Dit keer nieuwe direct-feed gameplay!

Nintendo heeft de officiële Amerikaanse Animal Crossing: New Horizons website geopend. Hierop worden weer nieuwe beelden getoond van het spel.

NintendoEverything heeft voor ons alle nieuwe gameplaybeelden aan elkaar gemonteerd en in één handige video gezet. Deze video laat zien hoe je een insect vangt, hoe je je eiland verbouwt of hoe je je rivier uit kan breiden! Er is van alles te zien in deze nieuwe beelden!

Bekijk de nieuwe beelden hieronder:

Wil je een kijkje nemen op de officiele Animal Crossing: New Horizons website? Klik hier!