Animal Crossing: New Horizons bevat amiibo support

Haal je speciale Animal Crossing-kaarten en -figuren maar uit de oude doos!

In de Animal Crossing: New Horizons direct die vandaag plaatsvond is er enorm veel nieuws gedeeld. Een van deze nieuwtjes is de support van amiibo. Animal Crossing kreeg voor het eerst amiibo-support bij de gratis update van Animal Crossing: New Leaf. Nu is deze feature langzaam iets geworden wat we niet meer kunnen wegdenken bij de serie. Wie wilt er nu niet zijn favoriete inwoner op zijn eiland hebben?

Je kunt hierbij de amiibo-figuren en -kaarten gebruiken om verschillende inwoners uit te nodigen op je eigen eiland. Deze zullen opduiken in de tent op het kampeerplekje.

Verder kun je de amiibo-producten gebruiken om inwoners uit te nodigen voor “Photopia”. Photopia is een eiland die zich ergens in de wereld bevindt en waar je leuke foto’s kunt maken met je favoriete Animal Crossing-personages. Trek alles uit de kast om er een geweldige fotoshoot van te maken! Zo kun je een kamer inrichten en de inwoners in verschillende pakjes hijsen.

Even de scene in orde maken…

Carnaval vieren met de dieren!

Heb jij nog amiibo die je gaat gebruiken voor Animal Crossing: New Horizons? Of is dat juist een reden waarom je amiibo’s gaat aanschaffen? Laat het ons weten in de reacties!