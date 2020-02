Animal Crossing Direct onthult NookLink

Animal Crossing: New Horizons maakt gebruik van de Nintendo Switch Online-app. Hiervoor wordt NookLink geïntroduceerd.

Tom Nook heeft een nieuwigheidje bedacht voor de kersverse eilandbewoners, NookLink. Vlak na de release zal de Nintendo Switch Online-app een update krijgen waarmee NookLink wordt toegevoegd aan de applicatie. NookLink is handig voor verschillende activiteiten.

Zo kun je zoals met de meeste Switch Online-games de applicatie gebruiken om met elkaar te praten. Zo kun je via de app tekst schrijven die in het spel verschijnt, maar ook kun je spraak chat houden met je vrienden. NookLink heeft echter nog iets bijzonders. Je kunt namelijk een QR-code scanner gebruiken om zelf ontworpen designs te downloaden naar New Horizons. Zo kun je dus oude ontwerpen uit New Leaf en Happy Home Designer overzetten naar je Switch.