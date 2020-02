Animal Crossing Direct gemist? Bekijk hem hier terug

Kon je vanmiddag niet live meekijken? Geen nood, je kunt de Direct hier bekijken.

Vanmiddag om klokslag drie uur begon de Nintendo Direct welke helemaal in het teken stond van Animal Crossing: New Horizons. In deze Direct hebben we veel geleerd over het onbewoonde eiland. Er is nieuwe informatie gedeeld; zowel gloednieuwe content als verfijnde updates zijn onthuld. Zo kun je zelf kiezen waar je nieuwe diertjes hun huisje bouwen. Je kan bijvoorbeeld nu ook ladders gebruiken en zelfs trappen bouwen.

Je kunt hieronder de video aanklikken en genieten van de nieuwe weetjes over Animal Crossing: New Horizons. Ga jij het spel in huis halen? Laat het ons weten.