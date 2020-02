Stela komt volgende maand naar Nintendo Switch

SkyBox Labs, co-ontwikkelaar van Halo Infinite, kondigt een releasedatum voor de sfeervolle platformer Stela op Nintendo Switch en Steam aan.

Stela vertelt het verhaal van een jonge vrouw die de laatste dagen van een mysterieuze wereld beleefd. Het opzet is simpel: overleef. Ontsnap aan gruwelijke monsters, gigantische insecten of enge geesten. Puzzel jezelf doorheen prachtige, maar verraderlijke landschappen richting veiligheid.

In deze filmische game vlucht je voor het einde der tijden in een spookachtige wereld onder begeleiding van een sterke en sfeerversterkende soundtrack. Vind je ook niet dat dit spel doet denken aan games zoals Inside, Limbo of Little Nightmares?

Bekijk de trailer hier:

Stela is nu al beschikbaar op Xbox One of Apple Arcade en zal op 13 maart 2020 in de Nintendo eShop en op Steam verschijnen. Belangrijk detail: alle content die na de originele release verscheen, is inbegrepen.