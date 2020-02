Nintendo brengt album van The Legend of Zelda: Link’s Awakening uit

Zowel de klassieke als moderne uitvoeringen zijn inbegrepen.

Vorig jaar bracht Nintendo een remake van The Legend of Zelda: Link’s Awakening uit op Nintendo Switch. Het officiële Twitteraccount van de serie heeft nu laten weten dat een album van de game zal worden uitgebracht in maart. Dit album bevat 205 nummers, verspreid over vier cd’s. Twee discs bevatten de nieuwe muziek van de remake, de andere twee de originele 8-bit uitvoeringen van de Game Boy-versie van The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Naast de gamesoundtracks zal de gezongen versie van “The Ballad of the Wind Fish” uit de commercials worden inbegrepen. Op dit moment is alleen een Japanse release bevestigd voor 18 maart 2020. Een afbeelding van de albumcollectie is hieronder te zien.