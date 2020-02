Nintendo kondigt koraalroze Switch Lite aan

Er is alleen nog geen nieuws over een Europese release

Afgelopen jaar, op 20 september, bracht Nintendo de Nintendo Switch Lite uit. Deze kwam kwam uit in drie verschillende kleuren: geel, grijs en turkoois. In november kwam hier ook nog een speciale Pokémon-versie bij. De Switch Lite kan niet op de tv worden aangesloten en de Joy-Con kunnen er niet worden afgehaald, wel is het apparaatje kleiner dan de normale Switch. Hierdoor is hij ideaal om mee te nemen.

Vandaag heeft Nintendo een nieuwe kleur aangekondigd: koraalroze. Over een Europese release is helaas nog niks bekend. Wel heeft Nintendo of America laten weten dat de koraalroze variant vanaf 3 april beschikbaar zal zijn in Amerika voor een prijs van $199,99. In Japan is deze nieuwe variant al verkrijgbaar vanaf 20 maart voor een prijs van 19.980 yen.

