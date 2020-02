Dit keer krijg je korting op drie spellen en is er één nieuw Yoshi-thema voor je 3DS beschikbaar.

Net zoals elke maand heeft Nintendo ook weer in februari nieuwe beloningen toegevoegd voor My Nintendo. Dit keer krijg je tegen inlevering van Platina- en Gouden Punten korting op drie spellen voor de Nintendo 3DS. Buiten de games, die elke maand beschikbaar worden gesteld, om is er nu ook weer één nieuw thema beschikbaar welke helemaal in het teken staat van Yoshi.

Ben je benieuwd naar alle beloningen die dit keer allemaal te verkrijgen zijn? Bekijk dan de volledige lijst hieronder:

Platina Punten:

Yoshi’s lenteslaap (thema) – tegen inlevering van 100 Platina Punten.

30% korting op BYE-BYE BOXBOY! – tegen inlevering van 100 Platina Punten.

Gouden Punten:

50% korting op The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX (Virtual Console GBC) – tegen inlevering van 30 Gouden Punten.

50% korting op Mole Mania (Virtual Console GB) – tegen inlevering van 15 Gouden Punten.









Heb jij nog genoeg punten over om één van bovenstaande beloning te ontvangen? Laat het ons weten in de reacties.