Empire of Sin uitgesteld

De originele release wordt niet gehaald.

Turn Based Strategy game Empire of Sin is uitgesteld naar eind dit jaar. Paradox Interactive en Romero Games hebben vandaag aangegeven dat de originele release datum niet gehaald gaat worden, en dat de game nu in de herfst van dit jaar naar de Switch komt. Als reden hiervoor gaf de CEO van Paradox Interactive de volgende uitleg:

“We at Paradox Interactive, along with our partners at Romero Games, have an ambitious vision for Empire of Sin, and decided together that more development time is needed. This will allow us to deliver the game that our community deserves and meets our standards.”