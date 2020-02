Bekijk de tweede aflevering van Pokémon: Twilight Wings

Lukt het Bea om samen met haar Pokémon nog sterker te worden?

Afgelopen december werd bekend dat The Pokémon Company Pokémon: Twilight Wings zou uitbrengen. Deze animatieserie bestaat uit zeven afleveringen van ongeveer vijf minuten. Elke aflevering staat in het teken van personages en pokémon in de Galar-regio. In januari kwam het eerste deel uit die in het teken stond van John. Vandaag is de tweede aflevering uitgekomen.

Het tweede deel gaat over Bea, de Gym Leader van de fighting gym. Bea heeft net verloren van Leon en baalt hier enorm van. Daarom kiest ze ervoor om naar de Wild Area te gaan samen met haar Pokémon om te trainen. Gaat het Bea lukken om sterker te worden? Dat kun je zien in onderstaande aflevering.