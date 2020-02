Animal Crossing Direct aangekondigd

Deze week horen we meer over Animal Crossing: New Horizons in een gloednieuwe Nintendo Direct.

De geruchten gingen al een tijd rond, er zou een Animal Crossing Direct aankomen. Hoewel de hoop na 15:00 even verdween (de gebruikelijke aankondigingstijd) heeft Nintendo om 23:00 een nieuwe Nintendo Direct aangekondigd. Eindelijk hoeven we het niet meer te doen met promotieplaatjes en geruchten.

Het festijn zal over twee dagen, op donderdag 20 februari, om 15:00 zal Nintendo meer informatie onthullen over New Horizons. In de presentatie gaat meer onthuld worden over het Eilandleven-pakket van Nook Inc.

De 25 minuten durende Direct zal te zien zijn via het YouTube kanaal van Nintendo Nederland. Natuurlijk delen wij de stream ook op Daily Nintendo. Niet thuis? Geen probleem, je kunt de Direct altijd terugkijken of lees het nieuws na afloop terug.