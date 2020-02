Warface krijgt onverwachts release op Switch

Inclusief de eerste gameplay beelden van de Switch-versie.

Geheel onverwacht is de gratis te spelen first-person shooter Warface vandaag verschenen in de Australische Nintendo Switch eShop. Naar verwachting zal de game morgen ook in andere regio’s verschijnen.

MY.GAMES’ shooter Warface is al speelpaar op andere platformen en kent wereldwijd ruim 80 miljoen geregistreerde spelers. In deze tactische first-person shooter kun je het opnemen in meer dan 50 maps met meer dan 200 vrij te spelen wapens. De game kent ook een story mode welke je samen met andere spelers kunt spelen.

Benieuwd hoe de Switch-versie eruit ziet? Bekijk dan alvast onderstaande video. Tevens kun je hieronder de officiële beschrijving van de game nog vinden.

Warface is an online first-person shooter like no other. Battle across 50+ multiplayer PvP maps, tackle tough PvE raids in co-op, and unleash a vast arsenal of 200+ realistic customizable weapons. Joint over 80 million players worldwide, and play for free now!

Experience multiple thrilling PvP game modes. Fight for glory across more than 50 multiplayer maps based on locations around the planet, and even beyond it.

Team up with friends to complete challenging story-based PvE raids. Stop the tyrannical megacorporation, eliminate a zombie threat in Chernobyl, and blast off to Mars to defeat a robot army!