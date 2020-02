Climber: Sky is the Limit komt naar Nintendo Switch

Bergen beklimmen, maar dan vanuit je luie stoel.

Het gaat nog een jaar duren, maar in 2021 is het zo ver, de simulator om bergen te beklimmen genaamd ‘Climber: Sky is the Limit’ zal verschijnen op de Nintendo Switch.

Dante Nintendo Switch World postte de trailer op YouTube, waar je ijskoude rillingen van krijgt. In het spel moet je zelf je spullen bij elkaar zoeken, je eten klaarmaken en zorgen dat je niet in sneeuwstormen terecht komt. Het kan nog behoorlijk spannend worden op de meest gevaarlijke plekken op de bergen. Ga jij het redden naar de top?