[Review] Crash Drive 2

Scheurt Crash Drive 2 met succes naar de Nintendo Switch?

Sinds begin deze maand is de door de Nederlandse studio M2H ontwikkelde race-titel Crash Drive 2 beschikbaar voor de Nintendo Switch. Het spel verscheen eerder al voor mobiele apparaten en is nu voor net geen €9 te downloaden voor Nintendo’s hybride console. Een aanrader of toch niet?

Naar de garage en scheuren maar

Crash Drive 2 is een open-wereld racegame waarin je in allerlei soorten auto’s kunt rijden, verspreid over vier verschillende levels. De bedoeling is om de meest gekke stunts uit te halen, missies te voltooien en de verschillende levels te verkennen. De opzet is zeer eenvoudig en daaruit is meteen te merken dat we hier met een spel te maken hebben dat van origine een smartphone-game is. Kies één van de op dat moment beschikbare auto’s en ga dan direct aan de slag in het eerste level.

Wellicht dacht je bij 4 verschillende levels, dat dit wel heel erg weinig is. Op papier klinkt dit zeker zo en ook ik was best sceptisch. Toch viel dit alles mee, het zijn vier redelijk grote open werelden die je vrij kunt verkennen. Door verschillende missies te behalen speel je vervolgens het volgende level vrij. Deze missies variëren van het behalen van een aantal punten tot de opdracht om door een bepaald aantal ringen te moeten rijden. De levels zitten vol heuvels en stuntobjecten, waardoor je constant bezig bent je auto de lucht in te krijgen en punten te halen door te stunten. Los daarvan kennen de levels ook ‘random’ missies die om de zoveel tijd tevoorschijn komen. Deze hoef je niet verplicht uit te spelen om een ander level te unlocken, maar zijn vaak wel handig om te doen en leveren je punten op. Met die punten kun je vervolgens nieuwe auto’s kopen. Het is allemaal wat basic en eenvoudig, waaruit opnieuw blijkt dat we met een smartphone-game te maken hebben.

Racen tegen de rest van de wereld

Een leuke functie is de online mode waarbij je met verschillende tegenstanders in een van de levels wordt gegooid. Je neemt het vervolgens tegen elkaar op aan de hand van verschillende uitdagingen. Deze variëren van tegen elkaar racen tot zoveel mogelijk munten pakken. De online functies zijn duidelijk een van de sterkste kanten van het spel. Ze vergroten de speelduur aanzienlijk, zeker omdat het ‘uitspelen’ van de vier werelden niet al te lastig is en niet erg lang duurt. Vreemd genoeg kent de game dan weer geen lokale multiplayer opties. Dit had juist een leuke toevoeging kunnen zijn op de Nintendo Switch.

Audiovisueel

Op audiovisueel gebied doet Crash Drive 2 niks bijzonders maar er valt ook weinig over te klagen. Het is duidelijk dat de Nintendo Switch-versie beter oogt en draait dan de mobiele varianten. De stijl is erg simpel maar niet storend en daarnaast past de stijl bij de game. Crash Drive 2 ziet er dan ook acceptabel uit, maar is geen hoogstandje. Ook op het gebied van geluid hoef je geen bijzondere dingen te verwachten en is alles met name functioneel. Wel is er voldoende variatie in de geluiden aanwezig waardoor de muziek je niet zal gaan vervelen.

Crash Drive 2 is eigenlijk best eenvoudig samen te vatten: een van oorsprong mobiele titel waarbij je eigenlijk niets meer doet dan missies halen, punten verzamelen en zo nieuwe auto’s unlocken. Dat klinkt niet alleen simpel, dat is het ook. Toch betekent dit niet dat je geen plezier uit het spel kunt halen, zeker de online mode is namelijk erg leuk om te doen. In Crash Drive 2 hoef je niet na te denken en kun je gewoon hersenloos rondrijden en stunten; dat kans ook wel eens lekker zijn.

Conclusie

De Nintendo Switch-versie van Crash Drive 2 kost net geen €9 maar speel je daardoor zonder reclame, mét alle content en je krijgt de best draaiende versie. Zeker de wat jongere gamers zullen best wel wat plezier uit Crash Drive 2 halen. Op papier klinkt Crash Drive 2 wellicht wat matig, wanneer je het speelt blijk je echter positief verrast te worden!

Eindcijfer: 7,0