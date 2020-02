[Prijsvraag] Win 2x Marooners

Let’s get this party started!

Tijd voor een feestje! We mogen namelijk twee keer een digitale versie verloten van de Switch-titel Marooners. Deze game van de Nederlandse ontwikkelaar M2H is nu verkrijgbaar in de eShop. Marooners is een partygame waarin je de strijd aan gaat in 25 verschillende minigames en arenaโ€™s. Dit doe je in zowel lokale als online multiplayer. Een perfecte game voor een feestje dus!

Wij mogen twee digitale versies van de game verloten. Hoe maak je daar kans op? Simpel! Reageer onder dit bericht + op nog een ander forum- dan wel nieuwsbericht op Daily Nintendo.

Meedoen kan tot en met 18 februari. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo. Heb je deze nog niet? Maak โ€˜m hier (gratis) aan! Veel succes!

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per PM of mail verstuurd. Reacties waarin wordt aangegeven dat iemand specifiek niet meedoet met de prijsvraag worden niet meegeloot. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.