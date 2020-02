Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je maarliefst 6.9 GigaByte aan vrije ruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in week 8 vele nieuwe games in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg ruimte is op je Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast bekijken hoeveel gigabyte een spel daadwerkelijk in beslag neemt. Dit keer neemt de grootste titel, Operencia: The Stolen Sun, maarliefst 6.9 GigaByte aan vrije ruimte in beslag.

Ben je benieuwd naar alle titels die volgende week allemaal in eShop verschijnen? Bekijk dan onderstaande lijst.

Operencia: The Stolen Sun – 6.9GB

Hero Must Die. Again. – 2.3GB

Half Past Fate – 2.0GB

Katana Kami: Way of the Samurai Story – 1.7GB

Bloodroots – 1.6GB

Animated Jigsaws Collection – 1.1GB

Fishing Adventure – 1.0GB

Spartan Fist – 943MB

Vitamin Connection – 827MB

Murder by Numbers – 759MB

Oddmar – 728MB

Uncharted Tides: Port Royal – 654MB

King Lucas – 649MB

UBERMOSH:OMEGA – 640MB

Hayfever – 572MB

Boulder Dash 30th Anniversary – 460MB

Ego Protocol: Remastered – 378MB

Ganbare! Super Strikers – 302MB

Overworldly – 300MB

Blood Breed – 288MB

Lines XL – 239MB

Dark Tower: RPG Dungeon Puzzle – 186MB

MathLand – 133MB

Doom 64 – 98.0MB

Sudoku Relax 4 Winter Snow – 57.0MB

Knightin’+ – 55.0MB