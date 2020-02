Gratis DLC Katana ZERO staat nog steeds op de planning

De aanvullende content zal groter zijn dan aanvankelijk de bedoeling was.

Inmiddels is het al bijna een jaar geleden dat we iets vernamen rondom de gratis DLC voor de Switch-game Katana ZERO. Na een lange periode van stilte, heeft ontwikkelaar Askiisoft via Twitter laten weten dat de aanvullende content nog wel zal verschijnen. Sterker nog, de DLC zal ongeveer drie keer zo groot zijn als aanvankelijk de planning was.

Katana ZERO is een 2D actie-platformer waar je door de levels heen “vliegt”. Dankzij de soepele gameplay kun je eindeloos tegen voorwerpen aanspringen en zo langs verschillende obstakels navigeren. Helaas zijn niet alle obstakels even makkelijk om langs te navigeren. In deze situaties moet je de krachten van je scherpe vriend aanroepen en je vijanden tot mootjes hakken.

Vooralsnog is er weinig bekend over de aankomende DLC. Ook is nog niet bekend wanneer we deze ongeveer kunnen verwachten. Wij hebben de game vorig jaar getest en onze review kun je hier lezen.