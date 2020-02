Gang Orca speelbaar in My Hero One’s Justice 2

Ook Gang Orca, één van de beste helden uit My Hero Academia, is speelbaar in de game.

In de recenste uitgave van Weekly Jump, een Japans tijdschrift, is bekend gemaakt dat ook held Gang Orca mee zal strijden. Hij is een krachtig personage en zal handige combo’s kunnen gebruiken. Daarnaast is er ook een nieuwe modus aangekondigd: Arcade Mode. Hier kunnen spelers kiezen tussen drie routes voor elke vechter. Je zal een design ontvangen als je zes wedstrijden achter elkaar wint.

My Hero One’s Justice 2 zal vanaf 13 maart te koop zijn.