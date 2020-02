Gameplay beelden Doom Eternal

Een nieuwe video laat de “Fortress of Doom” zien.

IGN heeft een nieuwe video online gezet van Doom Eternal, waarin director Hugo Martin een deel van de aankomende game laat zien. In dit geval de ” Fortress of Doom”, een plek voor de waar je je suit en wapens kunt upgraden of gewoon kunt chillen in de Doom Slayers’s man cave. De beelden kun je hieronder bekijken.

Doom Eternal is het vervolg op de Doom die enkele jaren geleden uitkwam, en speelt zich 2 jaar na de gebeurtenissen van die game af. De Doom Slayer keert terug naar aarde om daar de mensheid te redden van aanvallende demonen, en heeft daarvoor weer een enorm arsenaal aan gruwelijke wapens voorhanden.

Hoewel Bethesda heeft aangegeven dat de game nog steeds naar de Nintendo Switch komt, is het nog niet helemaal duidelijk wanneer. Op andere consoles komt de game op 20 maart uit.