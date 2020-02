Digital Foundry neemt Metro Redux onder de loep

Hoe presteren de twee spellen uit de Metro Redux-bundel op de Nintendo Switch?

Metro Redux is een bundel die uit twee spellen bestaat: Metro 2033 en Metro: Last Light. Deze bundel is in 2014 al verschenen voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. 28 februari komt deze bundel ook uit op de Nintendo Switch.

Digital Foundry heeft alvast gekeken hoe deze bundel op de Nintendo Switch presteert. Zo werd al snel duidelijk dat de games geen resolutie hebben van 1080p. De games hebben een resolutie van 720p als je de Switch in zijn dock gebruikt, maar er wordt wel gebruik gemaakt van een tijdelijke superresolutie waardoor de randen niet pixelig worden. Als je de games in handheld speelt is de resolutie over het algemeen ook 720p, maar deze kan soms naar 480p zakken.

Naast de resolutie zien de textures er vrijwel hetzelfde uit als op de PlayStation 4. Ook hebben de games 5.1 surround geluid en spelen de games op een stabiele 30FPS, op een uitzondering in een cutscene na. Wel is er volgens Digital Foundry een nadeel; de laadtijden kunnen soms een stuk langer zijn dan op de PlayStation 4.