Schattig platformspel AvoCuddle krijgt trailer

AvoCuddle is een platformspel waarin je puzzels op moet lossen. Je bezoekt vijf verschillende planeten met jouw ruimteschip terwijl je ‘Limon’ valuta verzamelt. Met Limon kan je upgrades kopen voor jouw wapens. AvoCuddle is vanaf 2 maart 2020 te koop in de eShop. Een trailer van het spel kun je hieronder bekijken.

Vera

Heyhoi! Mijn naam is Vera, 29 jaar en woonachtig in Rotterdam. Mijn werk is dag in dag uit met dieren bezig zijn, een ware droom! Daarnaast heb ik mijn hobby's schrijven en gamen kunnen bundelen door mee te mogen schrijven bij Daily Nintendo.