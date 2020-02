PlatinumGames wil graag vervolg op The Wonderful 101 maken

Director Hideki Kamiya heeft al verschillende ideeën.

Met de komst van een geremasterde versie van The Wonderful 101 heeft PlatinumGames de vraag gekregen of ze plannen hebben om ooit een vervolg op de game te maken. Aangezien de game op de Wii U voor het bedrijf niet genoeg verkocht is om een vervolg waar te maken, hoopt het team met het succes van de Kickstarter om The Wonderful 101 dit idee toch ooit waar te maken. In een interview met Nintendo Everything zei director Hideki Kamiya het volgende:

“Toen we originele Wii U-game maakten, had ik veel hoop voor de game voordat deze werd uitgebracht. Ik wist dat we een echt ongelooflijke game hadden gemaakt, dus ik had er vertrouwen in dat veel mensen het zouden spelen en het een grote hit zou worden. Ik droomde dingen links en rechts – ik had ideeën zoals: ‘Oh, hoe zou het zijn als we een vervolg zouden doen waar Wonder Blue de leider was?’ Al deze creatieve en opwindende ideeën vloeiden, en toen kwam de game uit en ik zag de cijfers zei ik: ‘Wacht, wat?!’ Dus ik hoop dat ik die aspiraties in de toekomst weer krijg.” Hideki Kamiya, director The Wonderful 101

Hoofdproducent van PlatinumGames, Atsushi Inaba, voegde hier aan toe:

“We denken altijd na over hoe we al onze games kunnen uitbreiden. We willen (The Wonderful 101) nu opnieuw bezoeken, omdat we altijd hebben gevoeld dat het een game van hoge kwaliteit was die geen eerlijke kans kreeg. Met betrekking tot een vervolg of zoiets, we kunnen er geen maken als er in de eerste plaats geen fans voor de serie zijn. Dus als fans dit idee ondersteunen en het gaat heel goed met The Wonderful 101, dan zou ik zeggen dat het vrij natuurlijk is dat we nog een game in de serie willen maken!” Atsushi Inaba, hoofdproducent PlatinumGames

