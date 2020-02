Kit en Krysta proberen 24 uur te overleven op Eventide Island

Welkom bij de wereld van The Legend of Zelda: Breath of the Wild!

Ongeveer een maand geleden in Nintendo Minute probeerde Kit en Krysta 20 opdrachten uit te voeren binnen 20 minuten in het spel The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Omdat die uitdaging goed lukte hebben ze er deze week voor gekozen om er nog een schepje boven op te doen.

In de Nintendo Minute van deze week proberen Kit en Krysta namelijk 24 in-game uren te overleven op Eventide Island. Dit eiland staat er om bekend dat het er erg lastig is om levend van af te komen. Zal het de presentatoren lukken om ook deze uitdaging te voltooien? Je ziet het in onderstaande video.

