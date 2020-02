Half Past Fate krijgt release datum

Indie game Half Past Fate is 12 maart 2020 beschikbaar op pc en Nintendo Switch!

Half Past Fate van Serenity Forge is een spel over het lot. Liefde hangt in de lucht, maar werk, het leven en pittige ramen staan steeds in de weg. In het spel volg je zes mensen die elkaar in bizarre omstandigheden vinden. Half Past Fate is een romantisch avonturenspel, dat zich afspeelt in het heden.

Serenity Forge heeft een video geüpload waarin de release datum bekend is gemaakt, namelijk 12 maart 2020. Een goede dag om de release datum bekend te maken, want het is namelijk valentijnsdag! Aangezien het spel een aantal rom-com aspecten heeft, is het heel toepasselijk. Spring door de tijd, en zie hoe deze karakters elkaar ontmoeten en wat het lot ze gaat brengen…



Wij zijn in ieder geval benieuwd, hou onze site in de gaten voor meer updates! Mocht je benieuwd zijn geworden naar het spel, kun je hieronder een teaser bekijken!