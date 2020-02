Ganbare! Super Strikers krijgt release datum

Eerst wisten we alleen dat Ganbare! Super Strikers deze maand uit zou komen, nu hebben we ook een precieze datum!

Ganbare! Super strikers komt 28 februari uit. Het is een tactisch RPG-spel met voetbal als hoofdonderwerp. Door steeds meer levels omhoog te gaan kun je steeds meer dingen doen om je tegenstander dwars te zitten, zoals ze in slaap laten vallen bijvoorbeeld. In het spel is een verhaallijn waarin jij met je voetbalteam probeert naar de top te klimmen. Doet je team het goed, ga je door naar het nationale team waar je samen met oude rivalen naar de top speelt.

Het spel is in 2018 al uitgekomen voor de pc, maar nu maakt het de overstap naar de Nintendo Switch. Eerder was al wel bekend dat Gangbare! Super Strikers in februari beschikbaar zou zijn in de eShop, maar nu is het definitief: 28 februari kun je je voetbalavontuur starten! Als je van tactische RPG’s en voetbal houdt, dan is dit zeker een spel voor jou.

Benieuwd geworden naar het spel? Bekijk de trailer hieronder!