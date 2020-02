Darksiders Genesis krijgt launch-trailer

THQ Nordic schotelt ons een nieuwe trailer voor om de release te vieren.

THQ Nordic heeft in juni dit jaar Darksiders Genesis aangekondigd voor de Switch en sinds vrijdag is de game ook beschikbaar op consoles, waaronder de Nintendo Switch. Het spel is ontwikkeld door ontwikkelaar Airship Syndicate maar pakt dingen anders aan dan we gewend zijn van de serie. In deze spin-off kruip je in de huid van ruiter Strife met als ultieme doel de mensheid te redden.

Darksiders Genesis is een actie RPG waarin gevechten, exploreren en puzzels oplossen centraal staan. Ook de grootse baasgevechten welke we van de andere Darksiders-titels kennen zullen aanwezig zijn. Wel is dit de eerste keer dat je Darksiders speelt vanaf een top-down perspectief.

De nieuwe trailer van de game kun je hieronder bekijken.