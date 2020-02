[Review] Marooners

De multiplayer game Marooners biedt een hectische mix van hartveroverend grappige en vrolijke minigames.

Marooners is een intense party game die garant staat voor chaotisch plezier. Dit komische spel werd ontwikkeld door het Nederlandse M2H, een ontwikkelaar die uitblinkt in multiplayer games. Speel thuis met vier vrienden in totaal of neem het in een groep van maximaal zes op tegen anderen wereldwijd. Benieuwd of Marooners een leuke aanvulling is voor jouw Nintendo Switch-collectie? Dat lees je hier.

Minigames aan een verschroeiend tempo

In Marooners speel je telkens een reeks van zes minigames in een razendsnel tempo. Elk spel duurt hooguit een minuut of twee. Het doel is telkens hetzelfde: verzamel zoveel mogelijk munten. Dat doe je door zelf munten bij elkaar te sprokkelen of door andere spelers te bestelen. Hoewel elk personage er helemaal uniek uitziet, vechten ze allemaal op precies dezelfde manier.

Het enige verschil maak je met de voorwerpen die je in een minigame verzamelt, zoals bokshandschoenen of bommen. Wie op het einde de grootste buit heeft, wint. De munten worden daarna omgezet in een hoger level, waardoor je nieuwe personages of verrassende wapens – een zeventigtal– vrijspeelt.

Kies je voor een beetje of complete chaos?

Bij de start van een reeks minigames kies je zelf een paar instellingen, zoals de speel- en wisselmodus. Er zijn twee speelmodi: Party en Arena. De levels in beide opties zijn gelijkaardig, maar verschillen subtiel in aanpak. Bij Party stort je je als een onverbiddelijke geldwolf op de munten en probeer je de uitdaging als laatste te overleven, terwijl je bij Arena oog in oog staat met je medespelers en punten verzamelt door klappen uit te delen aan je tegenstanders.

Het grootste onderscheid merk je tussen de wisselmodi Lineair en Chaos. Lineair is het meest logisch: een nieuwe minigame start pas als de andere stopt. Dat is verre van het geval bij de wisselmodus Chaos waarbij de minigame om de tien seconden verandert. Klinkt dat vreemd? Dat is het ook. Maar die belachelijk snelle afwisseling zorgt voor een vreemde en zenuwachtige energie die perfect bij dit spel past.

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

De kracht van Marooners zit in het plezier van het samen gamen. Is het leuk om je vrienden aan te vallen met een toiletborstel – jawel, in Marooners is alles een potentieel wapen – en ze op die manier in een kolkende lavarivier te laten vallen? Of hen genadeloos onder reusachtige rollende rotsen te duwen? Natuurlijk. Dat is een definitie van pure fun.

Bovendien is dit een spel dat iedereen kan meespelen. De besturing namelijk kinderspel: bewegen, aanvallen of springen. Meer is er niet nodig voor uren spelplezier.

Saboteren als spook

Sterven in een van de minigames betekent niet dat je moet toekijken. Je blijft rondspoken om je tegenstanders te saboteren. Zo blijft de game voor iedereen altijd leuk, zelfs wanneer niet verpletterd worden, balanceren op een ijsschots of uit de lucht vallende stenen ontwijken niet jouw sterkste kant blijkt te zijn.

Schattige multiplayer game met enkele scherpe kantjes

Marooners is een leuke multiplayer game die in het oog springt met een schattig, cartoonesk en kleurrijk design. Het spel ziet er fantastisch uit en voelt steeds stabiel aan. Toch is er ook ruimte voor verbetering. Denk aan de soundtrack die nu enkel ondersteunt, maar opvallender zou mogen zijn. Daarnaast heb je af en toe het gevoel dat je jouw personage niet volledig controleert en afhankelijk bent van toeval. Het ontbrekende onderscheid tussen de personages is ook een gemiste kans. Je verwacht toch dat het anders voelt om te spelen als een ruige viking dan als een onbevreesde piraat.

Het belangrijkste gebrek van dit spel is de bescheiden hoeveelheid content. Je wil al snel meer. Vooral omdat het zo leuk is. En dat maakt van het grootste gemis meteen ook het grootste compliment voor Marooners.

Conclusie

Met Marooners brengt M2H een charmante en unieke partygame naar Nintendo Switch. Het is een absolute aanrader voor wie zoekt naar een spel dat je zowel op een benevelde zaterdagavond met vrienden als op een gezellige familienamiddag kan spelen.

De verschillende minigames bieden voor elk wat wils en staan op grafisch vlak sterk in hun schoenen. Toegegeven: de content is beperkt, maar dat doet helemaal geen afbreuk aan de hilarische uitdagingen die je wel kan aangaan. Marooners is een prima gangmaker die de beloftes van een goede partygame helemaal waarmaakt: een flinke portie hilariteit, onoverkomelijke chaos en vooral heel veel spelplezier voor jong en oud.

Cijfer: 7,4