Monster battling RPG Kindred Fates onderweg naar de Switch

De open world RPG is zeer populair op Kickstarter

Kindred Fates is een “open world monster battling RPG” die momenteel gefund kan worden op kickstarter. De game is echter zo populair dat het zijn goal van $50,000 allang gehaald heeft, en nu zijn extra goal van $155,000 ook al voorbijgedreven is. Dat betekent dat we de game ook op de Nintendo Switch kunnen verwachten. Dit gaat alleen nog wel even duren: de game staat momenteel gepland voor release in 2023.

Kindred Fates is een third-person action combat game die probeert een nieuwe weg in te slaan in het “Monster battling” genre. Het probeert bestaande dingen van dit genre (zoals evolutions en breeding) te combineren met een nieuwe manier van combat, een prachtige uitgebreide wereld om te verkennen en veel Kinfolk om te vangen. Een trailer kun je hieronder bekijken.