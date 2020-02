[Review] SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD

Kun jij de wensen van prinses Melonia volbrengen?

The Snack World heeft al zijn eigen manga’s, anime en speelgoedlijn. Verder kreeg het in 2017 een spel voor de Nintendo 3DS onder de naam The Snack World: Trejarers. Een jaar later verscheen dit spel onder de naam The Snack World: Trejarers Gold voor de Switch. Helaas verschenen beide spellen alleen in Japan. Ik kon zelf echter niet wachten om met dit spel aan de slag te gaan. Afgelopen weken mocht ik dan ook alvast aan de slag met de Westerse versie. Is dit spel het wachten waard?

Een held die niks meer weet behalve zijn naam

Je begint het spel door jouw eigen karakter te maken. Als jouw personage klaar is, begint het verhaal. Jij woont aan de rand van het koninkrijk Tutti-Frutti. De koning wil je eigenlijk laten liggen en je aan jouw lot overlaten, omdat hij denkt dat jij allemaal enge ziektes hebt. Prinses Melonia is het hier niet mee eens en komt voor jou op; je kan nog wel eens nodig zijn in haar voordeel. Je wordt dan ook naar een herberg gebracht waar Ciderella voor je zorgt. Ciderella is hier de schoonmaakster, of toch niet?

Als je ontwaakt loop je naar beneden, waar je al jouw spullen van Jennifer Yamamoto terugkrijgt; jouw Pix-e Pod en jouw jara holder. Verder krijg je te horen dat je naar de koning moet aangezien hij op jou wacht. Onderweg naar het paleis kom je Mayonna, Chup, Béarnaise en Gobson tegen. Deze vier personages kunnen je later helpen met verschillende dingen. Je moet echter snel naar het paleis, je kan de koning immers niet laten wachten!

Bij de koning kom je er al snel achter wat de bedoeling is, hij doet namelijk alles voor zijn dochter. Het spel bestaat uit meerdere hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk kom je er al snel achter dat Ciderella eigenlijk geen schoonmaakster is. Ze is namelijk de commandant van alle troepen. Tijdens dit hoofdstuk begeleidt zij jou dan ook door verschillende locaties om uiteindelijk Medusa te verslaan en de edelsteen Purple Eye te halen, puur alleen omdat prinses Melonia deze wil hebben.

Ontdek Tutti-Frutti

Het koninkrijk Tutti-Frutti is de centrale plek in dit spel. Hier vind je verschillende winkels, kan je met karakters praten of kun je dingen met je ultramoderne Pix-e Pod doen. Alle conversaties – en sommige locaties – zitten vol met woordgrappen, wat het extra leuk maakt om te lezen. Zoals hiervoor gezegd bestaat het spel uit meerdere hoofdstukken. Verder bestaat elk hoofdstuk weer uit hoofdmissies en bijmissies. De hoofdmissies kenmerken het verhaal, deze beginnen dan ook met een gesprek bij de koning. De bijmissies kun je krijgen van verschillende karakters in het koninkrijk. Deze bestaan meestal uit een aantal monsters verslaan of opnieuw een dungeon doen; hierover volgt later meer. Als je klaar bent met een missie krijg je een aantal schatkisten, het aantal is afhankelijk van hoe goed je de missie hebt afgerond. Hier zitten prijzen in die je verder weer kunt gebruiken.

In Tutti-Frutti zelf heb je een aantal locaties. Zo heb je de kledingwinkel Outfitter, gemakswinkel Hero Mart, wapenwinkel Gelatto’s Weapon Parlor en herberg The Muff Inn. In Hero Mart kun je naast spullen kopen ook meedoen aan loterijen. Hierbij moet je tickets kopen waardoor je kans maakt op wapens, wat erg verslavend is. Ook is er een café genaamd Covfefe Café. In dit café vinden regelmatig gebeurtenissen plaats en heb je heel veel kans om bijmissies te krijgen. Als laatste is er nog een waarzegster te vinden in Tutti-Frutti. Waar je in de Japanse versie van het spel nog plastic wapens met een NFC-chip nodig had die je tegen je Joy-Con moest houden om voorwerpen te krijgen, kun je hier nu dagelijks terecht om een paar voorwerpen te krijgen; en helemaal gratis.

De dungeons

Als je een missie gaat doen, kun je naar een gebied of naar een dungeon toe. Deze gebieden bestaan uit locaties die nooit veranderen en zitten vol monsters, voorwerpen en schatkisten. De dungeons zijn echter compleet anders. Elke keer als je een dungeon ingaat, wordt deze willekeurig gegenereerd; hierdoor zul je dus nooit exact dezelfde dungeon twee keer zien. Verder begin je met een lege kaart, die zich vult hoe meer je de dungeon ontdekt. Ook zijn er weer genoeg monsters te vinden en zijn er in elke dungeon wel vallen te vinden die nare consequenties voor jou kunnen hebben.

Verder bestaat elke dungeon uit meerdere verdiepingen. Je kunt op twee verschillende manieren naar de volgende verdieping. Allereerst kun je de normale uitgang vinden, die echter vrijwel altijd gesloten is. Deze kun je openen door bijvoorbeeld een aantal rode knoppen over de hele verdieping in te drukken. Daarnaast zijn er soms regenboogdeuren op een verdieping te vinden. Als je deze ingaat, weet je echter nooit wat er gebeurt. Zo is het mogelijk dat je een gevecht moet aangaan met een wat sterker personage, maar heb je ook de kans dat je een aantal schatkisten krijgt waaruit je verschillende voorwerpen krijgt. Na deze gebeurtenissen mag je verder naar de volgende verdieping. Op de laatste verdieping vind je altijd een eindbaas.

De Pix-e Pod

Zoals eerder genoemd heb je een Pix-e Pod tot je beschikking, wat eigenlijk gewoon een ultramoderne smartphone is! Dit apparaat heeft verschillende functies. Zo kun je jouw spel opslaan, jouw online profiel beheren (je kunt de bijmissies namelijk met maximaal drie andere spelers uitvoeren) en alle uitleg nog eens terugkijken. Daarnaast heb je ook een Pix-e Flix en een Pix-e Tunes applicatie. Bij deze diensten kun je bijvoorbeeld muziek kopen om te beluisteren. Ook kun je via Pix-e bay lokaal of online met vrienden ruilen.

Jara’s, kleding en snacks

In dit spel zijn jara’s en kleding belangrijke elementen. Jara’s zijn wapens, schilden, geneesdrankjes en parfums waarmee jij jouw stats kunt verhogen met willekeurige effecten. Tijdens het spel kun je zes wapens meenemen naar een missie. Deze zes wapens moet je voordat je een missie start uitkiezen en heb je ook wel nodig; één of twee wapens zijn meestal maar effectief tegen één monster. Heb je het ene monster verslagen? Wissel dan dus snel naar het volgende wapen om het volgende monster zo snel mogelijk te verslaan. Je kunt wapens krijgen aan het eind van een missie, of door er een te kopen in de winkel.

Verder speelt kleding een belangrijke rol. Kleding kan jou namelijk iets meer beschermen tegen aanvallen of vallen. Kleding kun je kopen, of zelf maken met behulp van voorwerpen die je in de wereld vindt of die je krijgt aan het eind van een missie.

Tijdens het spel kun je ook snacks verkrijgen, dit zijn monsters en personages die je op de foto hebt gezet en die jou kunnen helpen in gevechten. Je kunt ervoor kiezen om een snack standaard aan jouw zijde mee te laten vechten, of om een snack op een bepaald moment tijdens een missie op te roepen.

Audiovisueel

Allereerst ziet het spel er echt geweldig uit. Aan de stijl van het spel kun je duidelijk zien dat het afkomstig is van een anime, wat zeker iets positiefs is. De kleuren zijn vrolijk, behalve dan bij sommige dungeons zodat de sfeer er wat meer inkomt, en alles loopt heel soepel.

Over de muziek kan ik ook alleen maar lovend zijn, deze is overal heel vrolijk. Het is duidelijk te merken dat er goed is nagedacht over de muziek. In Tutti-Frutti zelf hoor je vrijwel overal hetzelfde deuntje. Ga je echter beginnen aan de missies, merk je dat de muziek vrij rustig begint, soms met een spannende ondertoon. Echter, zodra je monsters tegenkomt, schiet het gelijk naar een spannende toon waardoor je weet dat je gespot bent en dat je actie moet ondernemen. Daarnaast zit ook het introlied goed in elkaar, waardoor ik daar wel een tijdje naar kan blijven luisteren.

Conclusie

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD is een geweldig spel, dat ik iedereen kan aanraden. Het spel ziet er fantastisch uit, klinkt goed en zit vol humor. Doordat niet elk wapen effectief is op elk monster, houdt dit element de gevechten spannend. Ook worden de dungeons zelf nooit saai doordat deze steeds willekeurig gegenereerd worden, wat zorgt voor genoeg afwisseling. Mocht je een JRPG zoeken die een vermakelijk verhaal vol humor heeft en waarbij je niet constant hetzelfde hoeft te doen, dan is dit zeker een spel voor jou!

Eindcijfer: 9,2