Fire Emblem: Three Houses – Cindered Shadows en gratis update is nu live

Neem de studenten van het vierde huis van de Officers Academy onder je vleugel.

Bezitters van de uitbreidingspas voor Fire Emblem: Three Houses kunnen vanaf vandaag het – tot nu toe – laatste deel van de DLC voor de game downloaden. Dit is tevens de grootste uitbreiding tot nog toe: het Cindered Shadows-zijverhaal. Volgens de ontwikkelaars duurt dit verhaal ongeveer tien uur en is een stukje uitdagender dan het hoofdspel. Hoe meer voortgang je maakt in Cindered Shadows, hoe meer nieuwe locaties en faciliteiten je vrijspeelt.

Naast deze betaalde content krijgen alle spelers ook een gratis update voor de game. Zo is een nieuwe quest toegevoegd waarmee Rhea kan worden uitgenodigd voor theekransjes. Daarnaast is het nu mogelijk om de kostuums van personages tijdens de activiteitenselectie te veranderen. Exclusief in de Crimson Flower-route krijgt Bernadetta van de Black Eagles een nieuwe support-partner.

De volledige lijst van toevoegingen en veranderingen is hieronder te vinden:

Algemene nieuwe en bijgewerkte functies:

Byleth kan de Dancer-kleding selecteren als kostuum. Ze kunnen echter niet in de Dancer-klasse veranderen.

Je kunt nu het uiterlijk van je personages wijzigen vanuit het scherm voor activiteitenselectie op vrije dagen en missiedagen, naast het veranderen in je eigen vertrek tijdens het verkennen. Je activeert het veranderen van uiterlijk door op de L-knop te drukken.

U kunt nu het uiterlijk van alle personages tegelijkertijd wijzigen.

Een nieuwe support-partner voor Bernadetta toegevoegd in de Crimson Flower-route.

U kunt nu verloren voorwerpen leveren aan Rhea. Bovendien kun je nu Rhea uitnodigen voor theekransjes. Theekransjes met Rhea kunnen worden ontgrendeld door de extra quest Esteemed Company van Rhea te accepteren. De extra quest zal beschikbaar zijn vanaf Ep. 5, Tower of Black Winds, zolang theekransjes zijn ontgrendeld. Het is ook nodig om de Lost Item-quest te voltooien: Lost? Found!

Kostuums van studenten worden tijdens Hunting by Daybreak automatisch ingesteld op ‘War‘-outfits; ongeacht instellingen.

Nieuwe en bijgewerkte functies voor uitbreidingspas

Zijverhaal (Cindered Shadows) toegevoegd van de uitbreidingspas. Begin met het selecteren van Side Story op het titelscherm, ongeacht de voortgang van je hoofdverhaal. Er zijn twee moeilijkheidsniveaus: Normaal en Moeilijk (er is geen Maddening-modus). Gegevens opslaan voor het zijverhaal staat los van het hoofdspel. Er zijn drie opslagbestanden. (Autosave staat ook los van het hoofdspel.) Om door te gaan waar je was gebleven, selecteer je Continue in het titelscherm en druk je vervolgens op de ZL-knop of de ZR-knop om te schakelen tussen de hoofdspel- en zijverhaal-bestanden.

De volgende inhoud is toegevoegd aan het hoofdspel terwijl je het zijverhaal doorloopt:

– Een nieuw gebied tijdens het verkennen van het klooster. Praat met de Shifty Merchant in de buurt van je eigen vertrek.

– Rekruteer nieuwe personages in het klooster. Ze kunnen alleen worden geworven tijdens deel I.

– Nieuwe quests, activiteiten, klassen, paralogen met betrekking tot de nieuwe personages, nieuwe support-gesprekken, enz. toegevoegd.

– Nieuw kostuum beschikbaar voor Anna genaamd Tricky Merchant uit de uitbreidingspas.

Een nieuwe online statistiek toegevoegd: sauna-enthousiastelingen in de huidige maand, voor deelnemers aan de sauna-activiteit van de uitbreidingspas. Deze statistieken kunnen worden bekeken op de kalender of het laadscherm als de speler online is. Alleen degenen die de uitbreidingspas hebben gekocht, kunnen deze statistieken bekijken.

