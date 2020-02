Chapeau aangekondigd voor de Nintendo Switch

Wie wilt nu niet een levende hoed zijn?

Chapeau is een multiplayer party game, die gemaakt is door Salt Castle Studio, waarin je een van de vele verschillende hoeden speelt. Als hoed moet je je op zoveel mogelijk hoofden planten terwijl je zweeft en springt door de lucht om zo zoveel mogelijk punten binnen te halen.

Gebruik verschillende voorwerpen zoals honden, jetpacks of kometen om je vijanden in de weg te zitten in de verschillende multiplayer modi. Deze modi bevatten onder andere: The Floor Is Lava, Color Craze en Where is Whilhelm.

Je kunt ook alleen spelen in de Challenge modus, hierin kun je nieuwe hoeden en omgevingen vrijspelen.

Bekijk de trailer van Chapeau hieronder:

Chapeau komt uit ergens in 2020, een specifiekere releasedatum is nog niet bekend.