Sneak peek van de nieuwe mythische Pokémon

Op 27 februari wordt een nieuwe mythische Pokémon aangekondigd, maar er is al een sneak peek verschenen in een tijdschrift!

Het Japanse tijdschrift CoroCoro heeft een deel van de nieuwe Pokémon in hun tijdschrift geplaatst. Het lijkt een beetje op een schaduw, er is ook maar een stukje van de Pokémon te zien. CoroCoro is van plan om de volledige afbeelding in hun volgende deel te plaatsen, maar officieel wordt deze nieuwe Pokémon 27 februari bekend gemaakt tijdens de verjaardag van Pokémon. Hieronder is de foto die gemaakt is van het tijdschrift te bekijken.

De mysterieuze Pokémon die je hier ziet, wordt op 27 februari 2020 officieel bekend gemaakt op Pokémon Day. Op deze dag, de verjaardag van Pokémon, zijn er een aantal speciale evenementen. In Pokémon Go zijn Pikachu en Eevee met feesthoedjes te vinden. Ook komt gepantserde Mewtwo terug naar raids. Deze dag staat vooral in het teken van de nieuwe Pokémon film: Mewtwo Strikes Back EVOLUTION, die op Pokémon Day op Netflix uitkomt. Daarnaast kunnen Pokémon fans van over de hele wereld nog stemmen op hun Pokémon van het jaar. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.

Wat zijn jullie theorieën over de nieuwe mythische Pokémon? We hopen snel meer nieuws te zien over deze Pokémon. Mocht dit niet het geval zijn, wachten we geduldig af tot Pokémon Day!